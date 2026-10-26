SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Rentable SSE-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SSE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SSE-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SSE-Papier an diesem Tag 16,24 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die SSE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,560 SSE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SSE-Aktie auf 25,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 552,54 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,25 Prozent angezogen.

Insgesamt war SSE zuletzt 30,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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