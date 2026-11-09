FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SSE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die SSE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SSE-Anteile letztlich bei 18,69 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die SSE-Aktie investierten, hätten nun 5,352 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 26,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,77 GBP wert. Mit einer Performance von +41,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte SSE einen Börsenwert von 32,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at