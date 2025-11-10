SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lukrative SSE-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr eingebracht
Am 10.11.2024 wurde die SSE-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,19 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,817 SSE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,70 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 07.11.2025 auf 18,69 GBP belief. Mit einer Performance von +8,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 20,56 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.10.25