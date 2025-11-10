FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SSE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2024 wurde die SSE-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,19 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,817 SSE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,70 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 07.11.2025 auf 18,69 GBP belief. Mit einer Performance von +8,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 20,56 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

