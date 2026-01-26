SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Investition
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.01.2016 wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das SSE-Papier an diesem Tag bei 14,07 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 71,073 SSE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 650,32 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 23.01.2026 auf 23,22 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,03 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 27,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
