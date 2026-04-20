FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das SSE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen SSE-Anteile an diesem Tag bei 15,24 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 65,617 SSE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 24,70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 620,41 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,04 Prozent angewachsen.

Am Markt war SSE jüngst 29,61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at