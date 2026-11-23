Das wäre der Gewinn bei einem frühen SSE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SSE-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das SSE-Papier bei 15,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 631,912 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 139,02 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 20.11.2026 auf 25,54 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 30,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at