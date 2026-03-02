SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Investition
|
02.03.2026 10:16:34
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die SSE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15,28 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das SSE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,545 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SSE-Papiere wären am 27.02.2026 175,98 GBP wert, da der Schlussstand 26,89 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,98 Prozent erhöht.
SSE wurde am Markt mit 32,28 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at

