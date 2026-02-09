SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lohnende SSE-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die SSE-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 17,37 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,757 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,50 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 06.02.2026 auf 25,10 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 44,50 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 30,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|SSE PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
|
26.01.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu SSE Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|28,80
|0,00%