FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SSE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die SSE-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 17,37 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,757 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,50 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 06.02.2026 auf 25,10 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 44,50 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 30,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at