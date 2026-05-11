FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in SSE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SSE-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die SSE-Anteile bei 14,34 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das SSE-Papier investiert hätte, hätte er nun 69,721 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 25,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 747,91 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 74,79 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SSE betrug jüngst 30,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at