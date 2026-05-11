SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Langfristige Investition
|
11.05.2026 10:04:47
FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SSE-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die SSE-Anteile bei 14,34 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das SSE-Papier investiert hätte, hätte er nun 69,721 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 25,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 747,91 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 74,79 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von SSE betrug jüngst 30,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plc
|
11.05.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gewinne in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)