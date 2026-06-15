Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Profitable Standard Chartered-Anlage?
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15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,05 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Standard Chartered-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,020 Standard Chartered-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 817,82 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 12.06.2026 auf 19,28 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +281,78 Prozent.
Alle Standard Chartered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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