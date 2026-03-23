Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 23.03.2026 10:04:34

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Am 23.03.2016 wurde das Standard Chartered-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,78 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 209,380 Standard Chartered-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2026 3 179,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,19 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 217,94 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 33,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Standard Chartered plc

mehr Nachrichten