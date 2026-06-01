FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Standard Chartered gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Standard Chartered-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,42 GBP. Bei einem Standard Chartered-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 558,603 Standard Chartered-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (19,94 GBP), wäre die Investition nun 31 070,76 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 31 070,76 GBP entspricht einer Performance von +210,71 Prozent.

Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at