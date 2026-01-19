FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.01.2021 wurde das Standard Chartered-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,77 GBP wert. Bei einem Standard Chartered-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 209,820 Standard Chartered-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 3 941,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,79 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 294,15 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Standard Chartered eine Börsenbewertung in Höhe von 42,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at