FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Standard Chartered-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 4,58 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hat, hat nun 218,283 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Chartered-Papiers auf 21,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 631,97 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 363,20 Prozent erhöht.

Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,12 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at