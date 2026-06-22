Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lohnender Standard Chartered-Einstieg?
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Standard Chartered-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Standard Chartered-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,79 GBP. Bei einem Standard Chartered-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 848,536 Standard Chartered-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 344,08 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 19.06.2026 auf 20,44 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 73,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 44,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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