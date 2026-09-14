FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Standard Chartered-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 14,35 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Standard Chartered-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 697,107 Standard Chartered-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 22,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 019,52 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Standard Chartered eine Marktkapitalisierung von 50,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at