FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,92 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,158 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Standard Chartered-Anteile wären am 30.01.2026 170,51 GBP wert, da der Schlussstand 18,62 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,51 Prozent angewachsen.

Standard Chartered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at