Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Frühe Investition
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07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Standard Chartered-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,37 GBP wert. Bei einem Standard Chartered-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,986 Standard Chartered-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 22,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 522,76 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 252,28 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Standard Chartered eine Börsenbewertung in Höhe von 48,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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