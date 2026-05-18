FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Standard Chartered-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,20 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Standard Chartered-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,231 Standard Chartered-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 363,17 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 15.05.2026 auf 18,89 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 263,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Standard Chartered einen Börsenwert von 41,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at