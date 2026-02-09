Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

Rentables Standard Chartered-Investment? 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,68 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Standard Chartered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,276 Standard Chartered-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 18,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 451,15 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145,11 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Standard Chartered betrug jüngst 42,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Standard Chartered plc

Analysen zu Standard Chartered plc

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered plc 21,60 -0,92% Standard Chartered plc

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

