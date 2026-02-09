FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,68 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Standard Chartered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,276 Standard Chartered-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 18,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 451,15 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145,11 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Standard Chartered betrug jüngst 42,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at