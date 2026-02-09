Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Rentables Standard Chartered-Investment?
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,68 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Standard Chartered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,276 Standard Chartered-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 18,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 451,15 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145,11 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Standard Chartered betrug jüngst 42,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|21,60
|-0,92%