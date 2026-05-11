Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Standard Chartered-Investment
|
11.05.2026 10:04:47
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Standard Chartered-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 5,09 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 965,200 Standard Chartered-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 37 106,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,88 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 271,07 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 41,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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