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Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Lukrative Standard Chartered-Investition? 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Standard Chartered-Investment gewesen.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Standard Chartered-Papier an diesem Tag 4,86 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,568 Standard Chartered-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 15,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 318,08 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 218,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered bezifferte sich zuletzt auf 34,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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