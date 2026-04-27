FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Standard Chartered-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Standard Chartered-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Standard Chartered-Aktie 10,91 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,166 Standard Chartered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Chartered-Papiers auf 17,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,71 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,71 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 38,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at