Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Standard Chartered-Investment 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Standard Chartered-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Standard Chartered-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Standard Chartered-Aktie 10,91 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,166 Standard Chartered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Chartered-Papiers auf 17,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,71 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,71 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 38,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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