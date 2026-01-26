FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Standard Chartered-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,77 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 095,118 Standard Chartered-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (18,29 GBP), wäre das Investment nun 38 319,72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 283,20 Prozent erhöht.

Standard Chartered wurde am Markt mit 41,25 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

