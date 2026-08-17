Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Lukrative Standard Chartered-Anlage? 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Standard Chartered-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Standard Chartered-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Standard Chartered-Aktie 13,06 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Standard Chartered-Papier investiert hätte, hätte er nun 76,599 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 22,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 699,73 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 69,97 Prozent gleich.

Insgesamt war Standard Chartered zuletzt 48,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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