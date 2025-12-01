Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Profitable Standard Chartered-Investition?
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,57 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179,630 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 006,11 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 28.11.2025 auf 16,74 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 3 006,11 GBP entspricht einer Performance von +200,61 Prozent.
Insgesamt war Standard Chartered zuletzt 38,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)