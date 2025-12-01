FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,57 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179,630 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 006,11 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 28.11.2025 auf 16,74 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 3 006,11 GBP entspricht einer Performance von +200,61 Prozent.

Insgesamt war Standard Chartered zuletzt 38,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at