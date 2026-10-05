FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Standard Chartered-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Standard Chartered-Anteile betrug an diesem Tag 6,61 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hat, hat nun 1 511,944 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 21,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 111,58 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +231,12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered bezifferte sich zuletzt auf 47,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at