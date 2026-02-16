Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lukrative Standard Chartered-Anlage?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Standard Chartered-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Standard Chartered-Aktie bei 4,88 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 049,180 Standard Chartered-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.02.2026 35 215,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,19 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 252,15 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Standard Chartered zuletzt 38,69 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
