Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Profitabler Standard Chartered-Einstieg?
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 19.10.2023 wurde das Standard Chartered-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Standard Chartered-Anteile an diesem Tag bei 7,36 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,943 Standard Chartered-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 21,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 891,52 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +189,15 Prozent.
Zuletzt verbuchte Standard Chartered einen Börsenwert von 46,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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