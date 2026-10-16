Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Standard Life-Investmentbeispiel
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16.10.2026 10:03:30
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Standard Life-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,61 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Life-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 512,859 Standard Life-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 547,66 GBP, da sich der Wert eines Standard Life-Anteils am 15.10.2026 auf 8,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,48 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Standard Life zuletzt 8,82 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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