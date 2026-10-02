Standard Life Aktie

Standard Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Standard Life-Performance im Blick 02.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Life-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Standard Life-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6,36 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,732 Standard Life-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 8,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,53 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,53 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Standard Life betrug jüngst 8,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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