Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Rentable Standard Life-Anlage?
|
04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Standard Life-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,25 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Standard Life-Aktie investierten, hätten nun 1 598,795 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Standard Life-Anteile wären am 03.09.2026 14 788,86 GBP wert, da der Schlussstand 9,25 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,89 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Standard Life zuletzt 9,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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