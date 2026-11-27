Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Frühe Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Life-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Standard Life-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Standard Life-Papier bei 6,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Standard Life-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 564,833 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 8,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 895,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 38,96 Prozent vermehrt.
Standard Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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