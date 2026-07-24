FTSE 100-Wert Standard Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Life-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Life-Aktien verdienen können.

Am 24.07.2025 wurde die Standard Life-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,55 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Standard Life-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 527,884 Standard Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Standard Life-Aktie auf 9,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 842,63 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 38,43 Prozent.

Standard Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at