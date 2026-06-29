St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Rentables StJamess Place-Investment? 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

StJamess Place-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das StJamess Place-Papier an diesem Tag bei 7,86 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,731 StJamess Place-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 11,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,94 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 51,94 Prozent.

StJamess Place wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,07 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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