St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Profitable StJamess Place-Anlage?
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.03.2023 wurde die StJamess Place-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das StJamess Place-Papier bei 11,91 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 83,963 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 12,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 024,35 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,43 Prozent angewachsen.
Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 6,29 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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