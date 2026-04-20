FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen StJamess Place-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,04 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 830,910 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen StJamess Place-Papiere wären am 17.04.2026 10 934,77 GBP wert, da der Schlussstand 13,16 GBP betrug. Aus 10 000 GBP wurden somit 10 934,77 GBP, was einer positiven Performance von 9,35 Prozent entspricht.

Der Marktwert von StJamess Place betrug jüngst 6,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at