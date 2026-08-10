St.James's Place Aktie

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WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Lohnender StJamess Place-Einstieg? 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in StJamess Place eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,15 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,931 StJamess Place-Anteilen. Die gehaltenen StJamess Place-Papiere wären am 07.08.2026 125,38 GBP wert, da der Schlussstand 11,47 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 25,38 Prozent vermehrt.

StJamess Place wurde am Markt mit 5,80 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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