St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Frühes Investment 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.07.2025 wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,69 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 85,580 StJamess Place-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 115,10 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 03.07.2026 auf 13,03 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,51 Prozent.

Der Marktwert von StJamess Place betrug jüngst 6,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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