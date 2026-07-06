FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingefahren

Am 06.07.2025 wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,69 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 85,580 StJamess Place-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 115,10 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 03.07.2026 auf 13,03 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,51 Prozent.

Der Marktwert von StJamess Place betrug jüngst 6,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at