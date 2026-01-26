St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Rentable StJamess Place-Anlage?
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.01.2023 wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das StJamess Place-Papier an diesem Tag 12,17 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 821,693 StJamess Place-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 14,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 255,55 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,56 Prozent gesteigert.
StJamess Place war somit zuletzt am Markt 7,76 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
