02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren abgeworfen
StJamess Place-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StJamess Place-Aktie bei 12,00 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 8,336 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,71 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 30.01.2026 auf 15,20 GBP belief. Mit einer Performance von +26,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle StJamess Place-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu St.James's Place PLC
