WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

Rentable StJamess Place-Investition? 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

StJamess Place-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StJamess Place-Aktie bei 12,00 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 8,336 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,71 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 30.01.2026 auf 15,20 GBP belief. Mit einer Performance von +26,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle StJamess Place-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

St.James's Place PLC

St.James's Place PLC 17,47 0,69%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

