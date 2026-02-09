St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

Performance unter der Lupe 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,12 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 123,229 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 1 843,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,96 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 84,35 Prozent gleich.

StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu St.James's Place PLC

Analysen zu St.James's Place PLC

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
