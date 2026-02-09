St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Performance unter der Lupe
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,12 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 123,229 StJamess Place-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 1 843,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,96 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 84,35 Prozent gleich.
StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu St.James's Place PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StJamess Place-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt letztendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu St.James's Place PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|St.James's Place PLC
|17,13
|-0,81%