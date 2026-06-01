FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätte eine Investition in StJamess Place von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 01.06.2016 wurde die StJamess Place-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des StJamess Place-Papiers betrug an diesem Tag 9,15 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 092,896 StJamess Place-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 224,04 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 29.05.2026 auf 12,10 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,24 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete StJamess Place eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at