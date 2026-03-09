St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Profitable StJamess Place-Investition?
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der StJamess Place-Aktie statt. Zum Handelsende stand die StJamess Place-Aktie an diesem Tag bei 8,65 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 156,069 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 13,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 127,17 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,27 Prozent zugenommen.
StJamess Place wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,77 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
