FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StJamess Place-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,48 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 117,952 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1 368,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,60 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,82 Prozent.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 5,80 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at