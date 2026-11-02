St.James's Place Aktie

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WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Lukrative StJamess Place-Anlage? 02.11.2026 10:03:52

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StJamess Place-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in StJamess Place-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,61 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,138 StJamess Place-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,40 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 157,43 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 57,43 Prozent vermehrt.

Alle StJamess Place-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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