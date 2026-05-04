FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in StJamess Place-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren StJamess Place-Anteile an diesem Tag 8,58 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, hätte er nun 116,618 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.05.2026 auf 12,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 410,50 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 41,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at