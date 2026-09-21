St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Hochrechnung 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren StJamess Place-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,71 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,299 StJamess Place-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (10,97 GBP), wäre das Investment nun 112,92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,92 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete StJamess Place eine Marktkapitalisierung von 5,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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