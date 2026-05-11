St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|StJamess Place-Investition
|
11.05.2026 10:04:47
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor einem Jahr verdient
StJamess Place-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das StJamess Place-Papier letztlich bei 10,25 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investierten, hätten nun 976,086 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 542,22 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Papiers am 08.05.2026 auf 11,83 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,42 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von StJamess Place belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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