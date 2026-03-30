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St.James's Place Aktie

St.James's Place für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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StJamess Place-Investment im Blick 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in StJamess Place eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, befänden sich nun 782,245 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 11,67 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 124,89 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 8,75 Prozent verkleinert.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 6,01 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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