St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|StJamess Place-Investment im Blick
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30.03.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, befänden sich nun 782,245 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der StJamess Place-Aktie auf 11,67 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 124,89 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 8,75 Prozent verkleinert.
Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 6,01 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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